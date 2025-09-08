KWSO News 9/8/25: New executive committee members

Confederated Tribes of Warm Springs Executive Committee members have been named. Per the Committee Resolution, new committee members are as follows:
Culture & Heritage – Warm Springs:
- Priscilla Frank
- Lorraine Suppah
- (alternate) Roberta Kirk
Culture & Heritage – Wasco
- Starla Green
- Eileen Spino
- (alternate) Radine Johnson
Culture & Heritage – Paiute
- Wilson Wewa, Jr.
- Saraphina Scott
- (alternate) Myra Johnson
Education:
- Gordon Scott, Jr.
- Rosetta Martinez
- Deanie Smith
- (alternate) Jaylyn Suppah
On-Reservation Fish & Wildlife:
- Kevin Blueback
- Cyril Jim
- Owen Danzuka, Sr.
Off-Reservation Fish & Wildlife:
- Ryan Smith
- Bruce Jim
- Sam Wolfe
- (alternate) Ron Suppah
Health & Welfare:
- Eugene Austin Greene, Jr.
- Raneva Dowty
- Shawnetta Yahtin
- (alternate) Jillisa Suppah
Land Use Planning:
- Levi Van Pelt
- Starla Green
- Martha Winishut
Range, Irrigation & Agriculture:
- Joel Florendo
- Una Johnson
- Gordon Scott, Jr.
- (alternate) Ricky Graybael
Timber:
- Yvette Picard
- Levi Van Pelt
- Phillip Florendo.
The swearing-in originally scheduled for Tuesday, September 9th has been postponed to a later date, to be determined.