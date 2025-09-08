Local News

KWSO News 9/8/25: New executive committee members

Posted on by elizabeth.smith
08
Sep

Confederated Tribes of Warm Springs Executive Committee members have been named. Per the Committee Resolution, new committee members are as follows:

Culture & Heritage – Warm Springs:

  • Priscilla Frank
  • Lorraine Suppah
  • (alternate) Roberta Kirk

Culture & Heritage – Wasco

  • Starla Green
  • Eileen Spino
  • (alternate) Radine Johnson

Culture & Heritage – Paiute

  • Wilson Wewa, Jr.
  • Saraphina Scott
  • (alternate) Myra Johnson

Education:

  • Gordon Scott, Jr.
  • Rosetta Martinez
  • Deanie Smith
  • (alternate) Jaylyn Suppah

On-Reservation Fish & Wildlife:

  • Kevin Blueback
  • Cyril Jim
  • Owen Danzuka, Sr.

Off-Reservation Fish & Wildlife:

  • Ryan Smith
  • Bruce Jim
  • Sam Wolfe
  • (alternate) Ron Suppah

Health & Welfare:

  • Eugene Austin Greene, Jr.
  • Raneva Dowty
  • Shawnetta Yahtin
  • (alternate) Jillisa Suppah

Land Use Planning:

  • Levi Van Pelt
  • Starla Green
  • Martha Winishut

Range, Irrigation & Agriculture:

  • Joel Florendo
  • Una Johnson
  • Gordon Scott, Jr.
  • (alternate) Ricky Graybael

Timber:

  • Yvette Picard
  • Levi Van Pelt
  • Phillip Florendo.

The swearing-in originally scheduled for Tuesday, September 9th has been postponed to a later date, to be determined.

elizabeth.smith