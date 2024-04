Warm Springs K-8 Academy 3rd Quarter Honor Rolls

The Warm Springs K-8 Academy has announced its middle school honor rolls for the third quarter.

6th Grade Honors:

Sharmiah Brisbois

Ella Caldera

Millieanne Hollenbeak

Quintin Ohte

Jrayden Riddle

Rayline Anderson Smith

Isley Sam

Aiyana Suppah

Klai Thompson

Juliann Graybael Senator

Skarlette Langnese

Quintis Martinez

Roscoe Smith

Taylynn Tanewasha

Charelle Wainanwit

Alonzo Holliday

Raven Lloyd

Logan Wason

Coraline White

6th Grade High Honors:

Kalicia Graybael

Myleah Baza

Laki Jones

Marie Tom

Darrell Buffalo Ball

Elijah Gentry

Adrianna Miller

Eva Smith

Erland Suppah III

Zariah Wallulatum Medina

Blake Williams

Ayva Berry

Aidan Jones

Jamie Tohet

6th Grade Highest Honors:

Leo Dimmick

Janaya Adams

7th Grade Honors:

Sydream Craig

Charles Thomas

Nizhoni Chiquito Yallup

Pearl Heath

Dru Picard Smith

Bethaliss Smith

Aalyssa James

Jayla Johnson

Jaylon Holliday Jr

Marisa Hatlestad

Landon Steen

7th Grade High Honors:

River Edwards

Willie Sittinghorse Kirk Jr

Jewlian Williams

Joletta Begay

Shasta Tailfeathers

Ivan Dimmick

Ovienda Bisland

Sahara Circle

Rosetta Berry

7th Grade Highest Honors:

Meleseke Nua

Mateja Sutterlee

Michael Wallulatum

8th Grade Honors:

Lynnelle Danzuka

Lena Holliday

Lillie Jack

Jaycub Thomas

Joshua White

Kevin Blueback

Pete Goodlance Jr

Daniel Arce

Sunny Hollenbeak

Jadrian Kalama

Toaali’I Smith

8th Grade High Honors:

Cherish Parra

Venus Renfro

Jada Herkshan

JoLessa Main

Sequoya Edwards

Mikaylah Dowty

8th Grade Highest Honors: