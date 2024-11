Warm Springs K-8 Academy First Quarter Honor Roll

The Warm Springs K-8 Academy has announced honor roll students for the first quarter for grades 6-8.

6th Grade Honors

Mykael Baez

Saliyah Culps

Glenden LeClaire

Uziah Coronado

Robyn Givens

Gabrie Hoptowit

Suella Simtustus

Koda Hurtado

Sequoia Lucei Boise

Juanita Sittinghorse Kirk

Darren Teeman

Jadin Tufti

Brayden Bennett

Malachai Dowty

6th Grade High Honors

Winola Brisbois

Montay Frank

Eliandra Nez

Nainoa Esquiro

Aubrie Gregg

Trevyn Hatathli

Jaida Lane

Julius Senator Jr

Ravyn Brunoe

CallaDawn Clark

Jessi Hatlestad

6th Grade Highest Honors

Circe Bettles

Colton Steen

Victor Switzler III

7th Grade Honors

Laki Jones

Marie Tom

Martie VanPelt

Adrianna Miller

Seanlee Harrington

Quintis Martinez

Ariany Eriza

Raven Lloyd

Erland Suppah III

Coraline White

7th Grade High Honors

Elijah Gentry

Taylynn Tanewasha

Logan Wason

Janaya Adams

Rayline Anderson Smith

Sharmiah Brisbois

Darrell Buffalo Ball

Blake Williams

Jacob Jack

LaRose Plazola

Zariah Wallulatum Medina

7th Grade Highest Honors

Ayva Berry

Leo Dimmick

8th Grade Honors

Joletta Begay

Alley Heath

Michael Wallulatum

Brielle Wheeler

Lance Hoptowit Jr

Arellie Scott

Un Wuck Smith Myers

Sydream Craig

River Edwards

Nolan Espinosa

Sylvia Wallulatum

Dru Picard Smith

Landon Steen

Carla Wainanwit

8th Grade High Honors

Aaron Knight

Charles Thomas

JaLeya Tuckta

Sahara Circle

Marisa Hatlestad

Meleseke Nua

Shasta Tailfeathers

Jewlian Williams

8th Grade Highest Honors